Олег Тактаров дал прогноз на бой Махачева и Делла Маддалены

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о возможном поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«Это не значит, что нужно срочно будет ставить сумасшедшие деньги на Ислама. Но я не сомневаюсь ни на секунду, что он победит, если этот бой состоится», — приводит слова Тактарова издание Betonmobile.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.

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