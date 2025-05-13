Победитель Hype Reality из команды Чимаева дебютирует в ONE
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Непобеждённый боец смешанного стиля Магомед Акаев дебютирует в азиатском промоушене ONE.
7 июня в Бангкоке (Таиланд) россиянин выступит на турнире ONE Fight Night 32 против соотечественника Ибрагима Дауева (9-1). Поединок пройдет в лимите полулёгкого веса (до 70 кг) ONE.
Магомеду Акаеву 28 лет. Боец представляет дагестанский зал Black Dragon. Выступал в таких промоушенах, как ACA Young Eagles, Eagle FC и Hardcore. Также является победителем турнира Hype Reality 3, где выступал в команде Хамзата Чимаева. Всего на его счету в MMA 10 побед и ни одного поражения.
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