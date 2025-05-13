Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Победитель Hype Reality из команды Чимаева дебютирует в ONE

Победитель Hype Reality из команды Чимаева дебютирует в ONE
Комментарии

Непобеждённый боец смешанного стиля Магомед Акаев дебютирует в азиатском промоушене ONE.

7 июня в Бангкоке (Таиланд) россиянин выступит на турнире ONE Fight Night 32 против соотечественника Ибрагима Дауева (9-1). Поединок пройдет в лимите полулёгкого веса (до 70 кг) ONE.

Магомеду Акаеву 28 лет. Боец представляет дагестанский зал Black Dragon. Выступал в таких промоушенах, как ACA Young Eagles, Eagle FC и Hardcore. Также является победителем турнира Hype Reality 3, где выступал в команде Хамзата Чимаева. Всего на его счету в MMA 10 побед и ни одного поражения.

Топ-7 россиян в боксе и ММА в 2024 году

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android