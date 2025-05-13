«Уже сидим с ручкой в руке». Оливейра попросил UFC устроить бой с Топурией

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра заявил о готовности провести следующий поединок.

Напомним, генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что Оливейра сразится с бывшим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузином Илией Топурией в том случае, если Белал Мухаммад лишится титула на UFC 315.

«Что за ночь, дамы и господа! Дана Уайт, Шон Шелби, Хантер [Кэмбелл], мы готовы подписать контракт и уже сидим с ручкой в руке», — написал Оливейра в социальных сетях.

Ранее в команде Топурии высказались о бое с Оливейрой.

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