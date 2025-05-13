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Волкановски оценил победу Делла Маддалены над Мухаммадом

Волкановски оценил победу Делла Маддалены над Мухаммадом
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Чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски оценил победу соотечественника Джека Делла Маддалены в поединке с американцем Белалом Мухаммадом на UFC 315.

«Отличный бокс, отличная защита от тейкдаунов. Даже когда его валили, он не оказывался в плохом положении. За весь бой он всего один раз оказался внизу.

У Мухаммада получалось его валить, но он всегда поднимался. Когда он оказывался внизу, это выглядело так: «Окей, дайте мне 10-20 секунд, чтобы перевести дыхание». И всякий раз, когда он пытался подняться, он это делал. Посмотрите его бои, и вы увидите, как он это делает», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

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