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Кормье заявил, что отказался от участия в российском MMA-шоу, упомянув Джонса

Кормье заявил, что отказался от участия в российском MMA-шоу, упомянув Джонса
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье сообщил, что отказался от участия в российском MMA-шоу в Таиланде.

По словам американца, ему предлагали стать тренером одной из команд бойцов, а его оппонентом должен был стать Джон Джонс.

«Я не смогу провести месяц в Таиланде с Джоном Джонсом. Особенно теперь, когда я не могу драться с этим чуваком», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Кормье и Джонс дважды встречались в титульных боях UFC. В январе 2015 года Джонс победил единогласным решением. Реванш состоялся в июле 2017-го, но был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Джонса.

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