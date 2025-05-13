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Пэдди Пимблетт назвал сроки следующего боя в UFC

Пэдди Пимблетт назвал сроки следующего боя в UFC
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Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) британец Пэдди Пимблетт высказался о сроках следующего выступления.

«Ещё до боя с Чендлером я намерен был выступить в Абу-Даби в октябре. UFC каждый год проводит там номерное шоу, и я всегда мечтал там подраться. Думаю, это идеальное время для возвращения», – сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 313 в марте, Пимблетт победил техническим нокаутом американского экс-претендента Майкла Чендлера.

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