Кормье ответил, должен ли Махачев освободить титул UFC, если сменит дивизион

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о возможном переходе звезды организации россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Я поддержал UFC на прошлой неделе, когда было сказано: «Дивизионы больше не задерживаются. Хочешь подняться [в весе] – отдавай пояс». Илия Топурия сделал это, и я даже сказал, что Ислам должен это сделать, если он хочет побороться за пояс в 77 кг», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Ранее менеджер Махачева заявил, что россиянин перейдёт в полусредний вес UFC.

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