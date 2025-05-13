Усик: если Фьюри вернётся, мы устроим ещё один бой, я готов

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о возможной трилогии с британцем Тайсоном Фьюри.

«Если Тайсон Фьюри возобновит карьеру, возможно, мы организуем ещё один бой. Никаких проблем, я готов. Можно провести бой в Манчестере на «Олд Траффорд», – сказал Усик в интервью Queensberry Promotions.

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады – 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го – абсолютным чемпионом, после чего перешёл в супертяжёлый дивизион. В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.