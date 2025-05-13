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Мэнни Пакьяо появился в обновлённом рейтинге WBC

Мэнни Пакьяо появился в обновлённом рейтинге WBC
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо появился в обновлённом рейтинге полусреднего дивизиона (до 66,7 кг) Всемирного боксёрского совета (WBC).

Рейтинг полусреднего дивизиона WBC (топ-10):

Чемпион – Марио Барриос (США).
1. Девин Хейни (США).
2. Сулейман Сиссоко (Франция).
3. Конор Бенн (Великобритания).
4. Эгидиюс Каваляускас (Литва).
5. Мэнни Пакьяо (Филиппины).
6. Рауль Куриэль (Мексика).
7. Тулани Мбенге (Южная Африка).
8. Эймантас Станионис (Литва).
9. Абель Рамос (США).
10. Алексис Роча (США).

Напомним, ранее прошёл слух, что 46-летний Пакьяо готовится к возвращению на ринг.

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