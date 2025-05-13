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Делла Маддалена вошёл в топ-10 лучших бойцов UFC после победы над Мухаммадом

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 315 в Квебеке (Канада).

Новый чемпион в полусреднем дивизионе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена вошел в топ-10 лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после победы над американцем Белалом Мухаммадом.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:

1. Ислам Махачев (Россия).

2. Джон Джонс (США).

3. Илия Топурия (Грузия).

4. Мераб Двалишвили (Грузия).

5. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).

6. Магомед Анкалаев (Россия).

7. Александр Волкановски (Австралия).

8. Алекс Перейра (Бразилия).

9. Джек Делла Маддалена (Австралия).

10. Александр Пантожа (Бразилия).