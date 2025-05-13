Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Делла Маддалена вошёл в топ-10 лучших бойцов UFC после победы над Мухаммадом

Делла Маддалена вошёл в топ-10 лучших бойцов UFC после победы над Мухаммадом
Аудио-версия:
Комментарии

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 315 в Квебеке (Канада).

Новый чемпион в полусреднем дивизионе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена вошел в топ-10 лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после победы над американцем Белалом Мухаммадом.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:

1. Ислам Махачев (Россия).
2. Джон Джонс (США).
3. Илия Топурия (Грузия).
4. Мераб Двалишвили (Грузия).
5. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).
6. Магомед Анкалаев (Россия).
7. Александр Волкановски (Австралия).
8. Алекс Перейра (Бразилия).
9. Джек Делла Маддалена (Австралия).
10. Александр Пантожа (Бразилия).

Материалы по теме
Тренер Махачева назвал главную ошибку Мухаммада в бою с Делла Маддаленой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android