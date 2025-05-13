Экс-боец Hardcore лишился ноги после тяжёлой автоаварии

Бывший боец лиги Hardcore и претендент на титул в тяжёлом весе (до 120 кг) Денис Недашковский лишился ноги после автоаварии, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Инцидент произошёл 1 мая во Владимирской области. Автомобиль Mercedes GLC занесло и ударило об отбойник. Бойцу немедленно оказали помощь.

«Мы на трассе платной были, друзья среагировали, мне бедренную артерию перебило, среагировали быстро — перетянули мне жгутом, сразу нашли больницу. У меня пассажир был рядом — слава богу, у него вообще ни царапины. Машина в хлам, конечно.

Всё позади, я уже дома. Близкие рядом, мы гуляем, всё хорошо, поддерживают меня. Когда люди в тебя верят, не получается опускать голову. Тем более я боролся за жизнь, я ехал, очень много крови потерял, и переливание было. Я за что-то боролся — жизнь осталась, какая есть, не вариант сдаваться», — прокомментировал случившееся Недашковский.