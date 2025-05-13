Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец Hardcore лишился ноги после тяжёлой автоаварии

Экс-боец Hardcore лишился ноги после тяжёлой автоаварии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший боец лиги Hardcore и претендент на титул в тяжёлом весе (до 120 кг) Денис Недашковский лишился ноги после автоаварии, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Инцидент произошёл 1 мая во Владимирской области. Автомобиль Mercedes GLC занесло и ударило об отбойник. Бойцу немедленно оказали помощь.

«Мы на трассе платной были, друзья среагировали, мне бедренную артерию перебило, среагировали быстро — перетянули мне жгутом, сразу нашли больницу. У меня пассажир был рядом — слава богу, у него вообще ни царапины. Машина в хлам, конечно.

Всё позади, я уже дома. Близкие рядом, мы гуляем, всё хорошо, поддерживают меня. Когда люди в тебя верят, не получается опускать голову. Тем более я боролся за жизнь, я ехал, очень много крови потерял, и переливание было. Я за что-то боролся — жизнь осталась, какая есть, не вариант сдаваться», — прокомментировал случившееся Недашковский.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android