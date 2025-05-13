Оскар де ла Хойя высказался о возвращении на ринг 46-летнего Пакьяо

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер американец Оскар де ла Хойя прокомментировал слух о возвращении его бывшего соперника филиппинца Мэнни Пакьяо.

«Пакьяо нужно быть осторожным на ринге. Он уже немолод, но я уверен, что у него всё ещё есть мощь, поэтому произойти может всё что угодно. Однако ему необходимо быть осторожным», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.