«Белал был сам не свой». Алексеева отреагировала на поражение Мухаммада
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Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о прошедшем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 315.
«Я удивилась, что Белал проиграл. Но как вышло, так и вышло, всё бывает. Не знаю, что с ним произошло. Сам не свой он был. Возможно, Джек просто хорошо отработал. Возможно, Белал понимал, что если победит, лига может заставить подраться с Махачевым. А если не принять бой, могут быть проблемы. Возможно, думал об этом», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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