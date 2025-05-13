Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Белал был сам не свой». Алексеева отреагировала на поражение Мухаммада

«Белал был сам не свой». Алексеева отреагировала на поражение Мухаммада
Комментарии

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о прошедшем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 315.

«Я удивилась, что Белал проиграл. Но как вышло, так и вышло, всё бывает. Не знаю, что с ним произошло. Сам не свой он был. Возможно, Джек просто хорошо отработал. Возможно, Белал понимал, что если победит, лига может заставить подраться с Махачевым. А если не принять бой, могут быть проблемы. Возможно, думал об этом», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android