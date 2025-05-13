«Бывший лидер рейтинга Р4Р против нынешнего». Камару Усман хочет боя с Махачевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман заявил о желании подраться с обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым, если Нигерийский кошмар победит американца Хоакина Бакли, а Ислам — австралийца Джека Делла Маддалену.

«Мы уже достаточно взрослые с Исламом. Это одна из тех тем, которую мы должны обсудить. Очевидно, что наш поединок будет грандиозным — бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий против нынешнего первого номера. Мы с Исламом достаточно зрелые, чтобы обсудить эту возможность», — приводит слова Усмана аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).