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Ирина Алексеева дала прогноз на возможный бой Махачева и Делла Маддалены

Ирина Алексеева дала прогноз на возможный бой Махачева и Делла Маддалены
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Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о возможном поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«Махачева вообще никто не может остановить. И мы в это верим. Но у Джека появились шансы после такого боя. Считаю, что 75 на 25 в пользу Ислама. Делла Маддалена очень хорошо себя проявил», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.

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