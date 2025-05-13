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Никита Крылов сразится с Богданом Гуськовым на турнире UFC в Абу-Даби

Никита Крылов сразится с Богданом Гуськовым на турнире UFC в Абу-Даби
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10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Никита Крылов сразится с 14-м номером узбекистанцем Богданом Гуськовым на турнире UFC Fight Night, который состоится 26 июня в Абу-Даби (ОАЭ).

Никите Крылову 33 года. Боец дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2013-го по 2016-й выступал в UFC, после чего ушёл из лиги, но вернулся в 2018-м. Всего на его счету в организации 11 побед и восемь поражений.

Богдану Гуськову 32 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации три победы и одно поражение.

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