Джон Джонс ответил на обвинения в уклонении от боя с Аспиналлом

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс ответил на обвинения фанатов в уклонении от боя с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

«Некоторые люди обвиняют меня в уклонении от боя с Томом, а я тем временем живу своей лучшей жизнью. Не знаю, считается ли это уклонением, когда живёшь хорошо. Не думаю, что это так работает», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 309, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде Стипе Миочича.

Ранее Джон Джонс раскрыл свою цель в жизни после завершения карьеры в ММА.