Чемпион UFC Пантожа: творить историю можно, не завоёвывая второго титула

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа однозначно высказался насчёт своего потенциального перехода в легчайший вес (до 61 кг).

«Наряду с Деметриусом и Джозефом Бенавидесом я являюсь бойцом с наибольшим количеством побед в истории дивизиона. Также наряду с Мышонком и Дейвисоном Фигейреду мне принадлежит рекорд по наибольшему количеству досрочных побед в наилегчайшем весе.

И к настоящему моменту я единственный чемпион UFC из Бразилии, которому удалось защитить свой титул три раза подряд. Чувствую себя уверенно в категории до 57 кг, поэтому зачем мне переходить в другой вес? Что ещё нужно доказывать? Конечно, я знаю, что мог бы себя прекрасно показать в поединке с Мерабом Двалишвили, но что потом? Руководство UFC уже дало понять, что им не интересны двойные чемпионы из-за задержек в дивизионах, которые возникают в результате таких ситуаций.

Честно говоря, прямо сейчас я не вижу в смене дивизиона никакого смысла, поскольку нахожусь на вершине. И мне хотелось бы остаться на ней. Возможно, когда-нибудь я действительно поднимусь в весе, но сейчас передо мной не стоит такая цель. Историю можно творить, не завоёвывая второго титула», — приводит слова Пантожи аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).