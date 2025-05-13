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UFC анонсировал важное заявление Даны Уайта

UFC анонсировал важное заявление Даны Уайта
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Пресс-служба североамериканского промоушена UFC анонсировала важное заявление президента лиги Даны Уайта, которое тот сделает сегодня вечером. Детали выступления Уайта на данный момент неизвестны, как и время, когда он начнёт свою речь.

Многие фанаты уже предположили, что президент UFC анонсирует следующий поединок бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии или бой за звание абсолютного чемпиона UFC в тяжёлом весе между американцем Джоном Джонсом и англичанином Томом Аспиналлом.

Ранее Дана Уайт ответил на просьбу Джека Делла Маддалены организовать ему бой с Махачевым.

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