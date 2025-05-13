Пол Хьюз: хочу причинить боль Усману Нурмагомедову

Бывший претендент на титул чемпиона Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз отреагировал на слова экс-соперника и чемпиона Bellator в категории до 70 кг россиянина Усмана Нурмагомедова. Тот в ответ на вызов Хьюза заявил, что их реванш состоится, когда он захочет.

«Усман сказал, что даже не был в курсе моего боя с Миранду. Это, очевидно, чушь. Он, похоже, снова не хочет обращать на меня внимания. Перед поединком с ним я сказал, что этот парень смотрит на меня свысока. Это было ясно по его отношению. Но как бы то ни было — он отдал мне дань уважения.

Мне кажется, что Усман думает так: «Пол — новичок. Ему тогда просто повезло. Дам ему шанс в другой раз». Он может откладывать наш реванш сколько угодно, но его время придёт. Мне хотелось бы причинить боль Усману. Я слышал, что в осенью PFL хотят вернуться в ОАЭ с новым турниром. Хочу принять участие в нём», — приводит слова Хьюза портал MMA Mania.

Поединок между Усманом и Полом состоялся в январе этого года и завершился победой россиянина решением большинства судей.