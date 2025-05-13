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Шара Буллет: штиль окончен, пират снимается с якоря и идёт за добычей

Шара Буллет: штиль окончен, пират снимается с якоря и идёт за добычей
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Известный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил о готовности провести следующий поединок в лиге.

«Каждому воину суждено время тишины… но теперь штиль окончен. Пират снимается с якоря, ведомый внутренним зовом. Пора покинуть тихую гавань и направить свой корабль в открытое море.

Тишина гавани осталась позади. Паруса подняты. Пират выходит из гавани не для прогулки — он плывёт за трофеями. Он не просто плывёт — он идёт за своей добычей. Океаны ждут, битвы зовут.

В октагоне грядёт буря. Кто примет удар судьбы лицом к лицу? Кто следующий осмелится встать на пути? Кто следующий на абордаж?» — написал Буллет на своей странице в социальных сетях.

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