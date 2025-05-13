Кёртис Блэйдс: Джона следует лишить титула — точка. Аспиналла даже не в чем обвинить

Бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе американец Кёртис Блэйдс заявил, что абсолютного чемпиона UFC в категории до 120 кг соотечественника Джона Джонса необходимо лишить пояса за затягивание организации поединка с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

«На данный момент Аспиналла даже не в чем обвинить [в этой ситуации]. Джона следует лишить титула — точка», — написал Блэйдс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Том является самым долгим обладателем временного титула UFC в истории лиги. На данный момент в этом статусе англичанин провёл уже 549 дней.