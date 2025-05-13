Мовсар Евлоев: скоро будут новости

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев сообщил на своей странице в социальных сетях, что в скором времени будут новости, связанные, скорее всего, с его дальнейшей карьерой в UFC.

«Скоро будут новости», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.