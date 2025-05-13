Делла Маддалена: нокаутирую Махачева

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена считает, что в потенциальном поединке ему удастся нокаутировать действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Я уверен, люди предполагают, будто бы Ислам просто повалит меня на землю и довольно быстро засабмитит. Думаю, мне удастся его нокаутировать», — сказал Маддалена в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 315 в Монреале (Канада), австралийский атлет разделил октагон с американо-палестинцем Белалом Мухаммадом. На кону их боя был титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Джека единогласным решением судей.