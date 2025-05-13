Дю Плесси раскрыл, какие приёмы он позаимствовал у Адесаньи и Стрикленда

Чемпиона UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси раскрыл, какие приёмы он позаимствовал у своих бывших соперников — нигерийца Исраэля Адесаньи и американца Шона Стрикленда.

«После реванша с Шоном, точнее, после первого боя я взял к себе в арсенал его джеб. На все 100% позаимствовал этот удар. То, как он его подключал в бою, было очень эффективно. Но мне удалось распознать его игру. И в реванше, после того как Стрикленд донёс свой джеб, — я выбросил свой. Многому научился у него, потому что Шон — великий боец. Стрикленд — настоящий мастер, и я благодарен за возможность учиться у него.

Исраэль Адесанья, в свою очередь, удивил меня апперкотом, который я не мог распознать во время боя… Он попадал по мне, наверное, три или четыре раза одним и тем же ударом, прямо в переносицу… После боя я сказал своему тренеру: «Этот апперкот, который он использовал… мне нужно понять, как он его выбрасывает». Потому что он великолепен», — приводит слова дю Плесси портал Sportskeeda.