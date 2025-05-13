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Тренер Рахмонова сообщил, когда Шавкат проведёт следующий бой

Тренер Рахмонова сообщил, когда Шавкат проведёт следующий бой
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Эдуард Базров, являющийся тренером топового и непобеждённого бойца UFC казахстанца Шавката Рахмонова, сообщил, когда его подопечный проведёт следующий бой в UFC.

«Мы хотим вернуться в конце осени — декабре. Была проблема с коленом, восстанавливали, закачивали, надеялись, что сможем решить эту проблему. Но потом снимок МРТ не полностью показал всю картинку, поэтому пришлось делать всё в Европе, увидели полную картину, пришлось делать операцию на мениск. Теперь два месяца на восстановление, но нога не всё тело, есть вещи, которые можно делать, имея такую травму. Будем восстанавливаться. Шавкат по-прежнему претендует на пояс», — сказал Базров на подкасте NAIZA TV.

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