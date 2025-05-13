Делла Маддалена: всегда уважал Шавката. Знаю, что смогу победить его

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена сообщил, что уверен в своей победе в бою с топовым и непобеждённым бойцом UFC казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Я всегда уважал Шавката. Знаю, что смогу победить его, мы устроим хороший бой. Как мне кажется, другие парни в рейтинге должны подраться за звание претендента, те же Гарри и Брэди», — сказал Делла Маддалена в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 315 в Монреале (Канада), австралийский атлет разделил октагон с американо-палестинцем Белалом Мухаммадом. На кону их боя был титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Джека единогласным решением судей.