Стало известно, когда состоится реванш между Гарсией и Хейни

Билл Хейни, являющийся отцом бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни, сообщил, что реванш между его сыном и бывшим временным чемпионом мира во версии WBC в лёгком весе Райаном Гарсией согласован и состоится в октябре этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мы согласились на бой [с Райаном]… Это следующий поединок [в котором Девин примет участие]», — приводит слова Билла Хейни аккаунт Happy Punch в X (ранее Twitter).

Напомним, первый бой между Гарсией и Хейни состоялся 21 апреля 2024 года в Нью-Йорке (США). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Райана решением большинства судей. Однако позже Всемирное антидопинговое агентство обнаружило в крови Гарсии запрещённое к употреблению веществу остарин. В результате результат его боя с Девином был отменён, а сам поединок был признан несостоявшимся.