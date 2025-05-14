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Тренер Делла Маддалены: самбо — это когда два дзюдоиста сняли штаны и решили побороться

Тренер Делла Маддалены: самбо — это когда два дзюдоиста сняли штаны и решили побороться
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Крэйг Джонс, являющийся известным джитсером и тренером по бразильскому джиу-джитсу чемпионов UFC — Джека Делла Маддалены и Александра Волкановски, потроллил действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, который имеет базу самбо в единоборствах.

«Самбо — это тот вид спорта, где буквально два дзюдоиста решили снять штаны, чтобы побороться. К этому у меня только уважение. Тем не менее де Риддер уже развенчал миф о силе американских борцов [победив Бо Никала], а австралийцы — о силе российских борцов. Есть ли какая-нибудь страна, где люди действительно могут бороться?» — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

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