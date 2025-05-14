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UFC официально анонсировал бой Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси. Известны дата и место

UFC официально анонсировал бой Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси. Известны дата и место
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Пресс-служба североамериканского промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала официальный анонс с главным боем на турнире UFC 319, который пройдёт 16 августа 2025 года в американском Чикаго.

В главном поединке шоу встретятся чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси с непобеждённым претендентом, чеченцем Хамзатом Чимаевым.

Фото: UFC

Ранее ожидалось, что дю Плесси проведёт защиту в поединке с Чимаевым на UFC 317. Позже появились публикации, согласно которым южноафриканский боец получил травму.

Напомним, Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера. Что касается Дрикуса, то он предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года и победил там единогласным решением судей другого экс-чемпиона в этом весе — Шона Стриклэнда.

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