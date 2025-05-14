Илия Топурия и Чарльз Оливейра встретятся на UFC 317

Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Илия Топурия проведёт бой с экс-чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 317. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Их бой станет главным на этом турнире. Сообщается, что обладатель титула UFC в лёгком весе Ислам Махачев, перешедший в полусредний дивизион, освободил пояс.

Турнир состоится 29 июня на спортивной арене «T-Mobile Arena» в городе Парадайс (часть города-мегаполиса Лас-Вегас), штат Невада, США.

Фото: Соцсети UFC

Напомним, в феврале 2024 года на турнире UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.

Оливейра провёл последний бой с Майклом Чендлером 7 ноября 2024 года.