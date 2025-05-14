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«Жаль, что Махачев сбежал». Топурия высказался о предстоящем бое с Оливейрой

«Жаль, что Махачев сбежал». Топурия высказался о предстоящем бое с Оливейрой
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Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Илия Топурия отреагировал на анонс своего предстоящего боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 317.

«28 июня сбудется ещё одна мечта. Я стану чемпионом в лёгком весе. Чарльз, заранее прошу прощения. я просто борюсь за свои мечты. Жаль, что Махачев сбежал. 17-0», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что Махачев освободил пояс. Бой Топурии и Оливейры пройдёт 29 июня на спортивной арене «T-Mobile Arena» в городе Парадайс (часть города-мегаполиса Лас-Вегас), штат Невада, США, он станет главным.

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