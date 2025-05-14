Ислам Махачев освободил пояс в лёгком весе

33-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев освободил пояс и перешёл в полусредний дивизион.

Таким образом, российский атлет сможет побороться за титул в полусреднем весе (до 77 кг), где подерётся с чемпионом UFC в этом весе (до 77 кг) австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Как сообщал глава североамериканского промоушена UFC Дана Уайт, дата и место данного поединка будут объявлены позже.

Отметим, теперь место чемпиона UFC в лёгком весе стало вакантным. За титул в этом весе 29 июня в американском Парадайсе (часть города-мегаполиса Лас-Вегас) сойдутся бывший обладатель титула в полулёгком весе (до 66 кг) Илия Топурия, перешедший в лёгкий дивизион, и экс-чемпион в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра. Данный бой в рамках главного события на номерном турнире UFC 317.

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