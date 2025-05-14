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Роман Копылов проведёт бой с Пауло Костой на турнире UFC 317

Роман Копылов проведёт бой с Пауло Костой на турнире UFC 317
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Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов встретится с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 317. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Турнир пройдёт 29 июня на спортивной арене «T-Mobile Arena» в городе Парадайс (часть города-мегаполиса Лас-Вегас), штат Невада, США. Главным боем UFC 317 станет встреча Илии Топурии с Чарльзом Оливейрой.

Кроме того, UFC объявил, что в соглавном бое вечера сойдутся бразилец Александр Пантожа и новозеландец Кай Кара-Франс.

Напомним, всего Копылов провёл 17 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед и потерпел три поражения.

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