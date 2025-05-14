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«Не бойся, братишка». Анкалаев обратился к Перейре

«Не бойся, братишка». Анкалаев обратился к Перейре
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Действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг россиянин Магомед Анкалаев обратился к бывшему чемпиону UFC в полутяжёлом весе Алексу Перейре после слухов об отказе бразильца встретиться на турнире UFC 317.

«Надеюсь, Шама появится в Абу-даби. Не бойся, братишка», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Перейра и Анкалаев провели бой на турнире UFC 313, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада. Поединок был главным событием вечера и продлился все пять раундов. Их встреча завершилась победой Анкалаева единогласным решением судей. Это поражение стало первым для Алекса в полутяжёлом весе.

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