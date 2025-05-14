Шара Буллет проведёт бой с Марк-Андре Баррио на UFC Fight Night в Абу-Даби

Известный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, встретится с канадцем Марк-Андре Баррио на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Турнир пройдёт 26 июля на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Фото: Соцсети UFC

Напомним, Магомедов последний бой провёл первого февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC Fight Night 250. Его соперником был представитель Великобритании Майкл Пейдж. Бой завершился победой Венома единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 16 боёв в смешанных единоборствах, из них 15 завершились его победой.