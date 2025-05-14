Дана Уайт заявил о скором анонсе боя Джонса с Аспиналлом

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что скоро объявит бой между 37-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом и временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

«Мы проведём бой Аспиналла против Джонса… бой в тяжелом весе точно состоится. Расслабьтесь, я объявлю об этом в ближайшее время», — сказал Дана Уайт в видео на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, последний бой Джонс провёл с американцем Стипе Миочичем 16 ноября прошлого года. Аспиналл дрался с американским бойцом Кёртисом Блейдсом 27 июля прошлого года.