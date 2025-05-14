Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт заявил о скором анонсе боя Джонса с Аспиналлом

Дана Уайт заявил о скором анонсе боя Джонса с Аспиналлом
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что скоро объявит бой между 37-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом и временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

«Мы проведём бой Аспиналла против Джонса… бой в тяжелом весе точно состоится. Расслабьтесь, я объявлю об этом в ближайшее время», — сказал Дана Уайт в видео на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, последний бой Джонс провёл с американцем Стипе Миочичем 16 ноября прошлого года. Аспиналл дрался с американским бойцом Кёртисом Блейдсом 27 июля прошлого года.

Материалы по теме
Дана Уайт лишь наёмный рабочий. Братья Фертитта — теневые создатели величия UFC
Дана Уайт лишь наёмный рабочий. Братья Фертитта — теневые создатели величия UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android