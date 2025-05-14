Стал известен полный кард UFC 317 с боем Топурия — Оливейра

Пресс-служба UFC опубликовала полный кард турнира по смешанным единоборствам UFC 317, который пройдёт в ночь с 28 на 29 июня мск на «Т-Мобайл Арене» в Парадайсе (США, штат Невада). В главном бою вечера поединок за вакантный чемпионский пояс в лёгком весе проведут экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Илия Топурия (Грузия) и экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Чарльз Оливейра (Бразилия).

Полный кард UFC 317

Илия Топурия (Грузия) — Чарльз Оливейра (Бразилия);

Александр Пантожа (Бразилия) — Кай Кара-Франс (Австралия);

Пауло Коста (Бразилия) — Роман Копылов (Россия);

Бенеил Дариуш (США) — Ренато Мойкано (Бразилия);

Джоната Диниз (Бразилия) — Джастин Тафа (Австралия);

Брэндон Ройвал (США) — Манел Капе (Португалия);

Джек Херманссон (Норвегия) — Грегори Родригес (Бразилия);

Вивиан Араужо (Бразилия) — Трейси Кортес (США).

Видео: Илия Топурия показал видео с тренировки