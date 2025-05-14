«Пауло пытался съехать». Менеджер Копылова прокомментировал анонс боя с Костой

Менеджер российского бойца UFC в среднем весе Романа Копылова Александр Скаредин высказался о предстоящем поединке Копылова с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 317.

«Рома уже подписывал два контракта на этот бой. Но Коста всяческим образом пытался с этого поединка съехать.

Для нас это прекрасный поединок, поскольку у Косты есть имя в UFC. Он максимально стилистически удобен для Романа. Какой-то значимой угрозы мы от него не видим, Роме будет удобно с ним работать», — сказал Скаредин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Ранее был опубликован полный кард вечера смешанных единоборств UFC 317 с главным боем Топурия — Оливейра, который пройдёт в ночь с 28 на 29 июня мск на «Т-Мобайл Арене» в Парадайсе (США, штат Невада). В одном из поединков турнира российский боец Роман Копылов встретится с Пауло Костой из Бразилии.

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