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Кто победит в бою Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены?

Кто победит в бою Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены?
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Президент UFC Дана Уайт анонсировал титульный поединок в полусреднем весе (до 77 кг) между действующим чемпионом австралийцем Джеком Делла Маддаленой и бывшим обладателем пояса в лёгком весе российским бойцом Исламом Махачевым, который оставил свой титул ради перехода в другой дивизион.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто победит в бою Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены?

Дата и место поединка между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой станут известны позже.

В ночь с 9 на 10 мая мск Маддалена победил единогласным решением судей американо-палестинца Белала Мухаммада и стал обладателем титула чемпиона UFC в полусреднем весе. Махачев свой последний бой провёл 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), победив бразильца Ренато Мойкано удушающим приёмом в первом раунде.

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