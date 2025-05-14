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14 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты плей-офф НХЛ, КХЛ, НБА, Кубок Стэнли, теннис, UFC, Ислам Махачев

Ислам Махачев освободил пояс UFC, сообщение о ДТП Матвея Мичкова в Дубае. Главное к утру
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Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев расстался со своим титулом ради перехода в полусредний вес, СМИ сообщили о ДТП с 20-летним хоккеистом «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым, «Индиана Пэйсерс» стала первым полуфиналистом плей-офф НБА сезона-2024/2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Ислам Махачев освободил пояс UFC в лёгком весе.
  2. Матвей Мичков попал в ДТП на арендованном автомобиле в Дубае — источник.
  3. «Индиана» победила «Кливленд» в пятом матче и стала первым полуфиналистом плей-офф НБА.
  4. Дана Уайт объявил о поединке Ислама Махачева и Делла Маддалены за титул в полусреднем весе.
  5. Игрок «Зенита» Вендел улетел из России — источник.
  6. В «Барселоне» определили круг футболистов, которые могут покинуть клуб летом — Sport.es.
  7. «Реал» может вложить более € 100 млн в покупку двух защитников — Sport.es.
  8. 40-летний Роналду может заменить Дьёкереша в «Спортинге» — beIN Sports.
  9. «Даллас» обыграл «Виннипег» с хет-триком Гранлунда и находится в шаге от полуфинала КС.
  10. «Трактор» обыграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина.
  11. «Оклахома» обыграла «Денвер» и вышла вперёд в серии плей-офф, у Йокича 44 очка и дабл-дабл.
  12. Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в 1/4 финала парного турнира в Риме.
  13. Первый гол Кросби на ЧМ-2025 помог сборной Канады разгромить Францию.
  14. Илия Топурия и Чарльз Оливейра встретятся на UFC 317 за пояс в лёгком весе.
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