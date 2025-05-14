Ислам Махачев освободил пояс UFC, сообщение о ДТП Матвея Мичкова в Дубае. Главное к утру
Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев расстался со своим титулом ради перехода в полусредний вес, СМИ сообщили о ДТП с 20-летним хоккеистом «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым, «Индиана Пэйсерс» стала первым полуфиналистом плей-офф НБА сезона-2024/2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Ислам Махачев освободил пояс UFC в лёгком весе.
- Матвей Мичков попал в ДТП на арендованном автомобиле в Дубае — источник.
- «Индиана» победила «Кливленд» в пятом матче и стала первым полуфиналистом плей-офф НБА.
- Дана Уайт объявил о поединке Ислама Махачева и Делла Маддалены за титул в полусреднем весе.
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