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Конор Макгрегор отреагировал на предстоящие бои UFC

Конор Макгрегор отреагировал на предстоящие бои UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился впечатлениями от предстоящих боёв организации.

Ранее стало известно, что Илия Топурия и Чарльз Оливейра встретятся на UFC 317 за пояс в лёгком весе. Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт также объявил о поединке Ислама Махачева и Делла Маддалены за титул в полусреднем весе.

«Вау! Снова захватывающие времена в UFC! Браво, Дана Уайт! Я в тебе не сомневался», – написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

36-летний Макгрегор не дрался по правилам смешанных единоборств с 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

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