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Белаз Ковалёв: Махачев хочет написать историю, но ему будет сложнее

Белаз Ковалёв: Махачев хочет написать историю, но ему будет сложнее
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Боец RCC белорус Владислав «Белаз» Ковалёв высказался о возможном переходе чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Думаю, что Ислам хочет написать историю. Двойной чемпион — это всегда интересно. Но ему будет сложнее: не факт, что ему будет сложно гонять, ему будет сложно драться. Не думаю, что поменяется что-то кардинально. Но посмотреть на это интересно», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее менеджер Махачева заявил, что россиянин перейдёт в полусредний вес UFC.

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