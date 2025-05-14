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Шон Брэди заявил о желании сразиться с Ианом Гарри

Шон Брэди заявил о желании сразиться с Ианом Гарри
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Шон Брэди заявил о готовности сразиться с седьмым номером ирландцем Ианом Гарри.

«Так или иначе, а я встречусь с Ианом Гарри, так почему не сделать это сейчас и не убрать его с дороги? Когда дрались Джек [Делла Маддалена] и Белал [Мухаммад], я сказал Гарри, что мы должны подраться, поскольку не сможем дождаться титульного поединка», — сказал Брэди в интервью Low Kick MMA.

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC Fight Night 255 в марте, Брэди «задушил» экс-чемпиона британца Леона Эдвардса. Гарри на UFC on ESPN 66 в апреле победил единогласным решением бразильца Карлоса Пратеса.

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