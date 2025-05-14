Белаз Ковалёв объяснил, каким будет бой дю Плесси и Чимаева

Боец RCC белорус Владислав «Белаз» Ковалёв высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Круто, что Чимаев дерётся за пояс. Я рад, что Чимаеву дали этот шанс. Он показал себя давно уже. Это будет тяжёлый бой, и у него есть все шансы. Нас ждёт пять раундов и решение судей. Поэтому ждём ещё один пояс, это будет интересно», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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