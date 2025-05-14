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Андрей Корешков дал прогноз на бой Топурия — Оливейра

Андрей Корешков дал прогноз на бой Топурия — Оливейра
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Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков высказался о предстоящем поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

«Понятно, что Топурия будет явным фаворитом в бою с Оливейрой. Но не стоит забывать, что у Чарльза есть хорошая черта. Он всегда идёт до конца и готов терпеть. У Оливейры хорошая техника, и он левша. И это неудобно для Топурии. Плюс у Илии не будет явного преимущества в габаритах. И это делает шансы бразильца выше, чем у ребят из 66 кг.

У Оливейры хороший партер. Если он переживет первый и второй раунды, его шансы на победу существенно вырастут. Я бы поставил на его победу во второй половине боя: приёмом или нокаутом», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

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