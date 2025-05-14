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Менеджер Махачева: Топурия и Оливейра дерутся за титул, но все знают, кто чемпион

Менеджер Махачева: Топурия и Оливейра дерутся за титул, но все знают, кто чемпион
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Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, прокомментировал новость о переходе россиянина в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Эти парни, Чарльз Оливейра и Илия, подерутся за титул. Но все знают, кто является чемпионом в этом дивизионе. Ислам не терял титул», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMAJunkie.

Напомним, ранее стало известно, что бывшие чемпионы организации бразилец Чарльз Оливейра и грузин Илия Топурия оспорят вакантный титул в лёгком весе. Поединок состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

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