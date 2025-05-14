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Делла Маддалена высказался о сроках боя с Махачевым

Делла Маддалена высказался о сроках боя с Махачевым
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Чемпион UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о сроках ожидаемого поединка против лучшего бойца организации вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева.

«Я смогу вернуться быстро. Сентябрь подошёл бы идеально, но, если будет что-то интересное в августе, можно устроить всё раньше. Слышал, что в августе или сентябре UFC планирует провести номерной турнир в Перте», – сказал Маддалена в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, Маддалена завоевал чемпионский титул на UFC 315 в мае, победив единогласным судейским решением американца Белала Мухаммада.

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