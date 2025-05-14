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Хамзин: для нас Махачев всегда будет двойным чемпионом. Но у UFC такие правила

Хамзин: для нас Махачев всегда будет двойным чемпионом. Но у UFC такие правила
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Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин высказался об ожидаемом поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Для нас Ислам всегда будет двойным чемпионом. Такие правила у UFC, придётся под них подстроиться, ничего страшного. В бою с Маддаленой отдаю предпочтение Исламу: его прессинг, борьба, он самбист, у него есть подхваты, партер. Думаю, что 60 на 40 в пользу Ислама. Конечно, у Маддалены хороший удар, он может попасть, но всё-таки победит Ислам за счёт борьбы и давления», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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