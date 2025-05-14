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Бой Канело и Кроуфорда получил новую дату

Бой Канело и Кроуфорда получил новую дату
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Поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом получил новую дату, сообщает издание The Ring.

Напомним, изначально поединок должен был состояться 13 сентября, однако его перенесли на 14 сентября.

37-летний Кроуфорд не выступал с августа, когда отобрал титул WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) у узбекистанца Исраила Мадримова, став чемпионом в четырёх дивизионах.

34-летний Канело в мае объединил все четыре титула во втором среднем весе, победив кубинца Уильяма Скалла.

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